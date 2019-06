Oeps: wist jij dat glasscherven helemaal niet in de glasbak horen?

Glazen zijn ontzettend breekbaar, dus dat er zo nu en dan eentje sneuvelt is eigenlijk onvermijdelijk. Maar wat hoor je eigenlijk met de glasscherven te doen? Je zou denken dat ze gewoon in de glasbak horen, maar niets blijkt minder waar.

Glazen horen namelijk niet thuis in de glasbak, maar bij het restafval.

Slecht voor milieu

Sommige glazen, bijvoorbeeld theeglazen, zijn gemaakt van hittebestendig glas. Dit verstoort het recycle-proces omdat het een hoger smeltpunt heeft. Ook kristallen glazen hebben een negatief effect op het recycle-proces, wat niet bevorderlijk is voor het milieu. Omdat het vrijwel onmogelijk is om aan een drinkglas te zien hoe het precies gemaakt is, is er besloten om alle drinkglazen standaard bij het restafval te doen. Ook fotolijstjes en vazen horen bij het restafval.

Wat mag wel in een glasbak?

Wat er dan wel in een glasbak hoort? Eigenlijk alleen glazen potten, zoals bijvoorbeeld appelmoes, (drink)flessen en glazen verpakkingen van parfum, cosmetica en medicijnen. Al het andere glas, zoals bijvoorbeeld drinkglazen, gaan dus naar het restafval.

Bron: Milieucentraal. Beeld: iStock