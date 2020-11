Handige richtlijnen: zó weet je of het buiten te koud is voor je hond

Net als dat té warme temperaturen niet fijn zijn voor je hond, kan je hond ook last krijgen van koude temperaturen. Maar hoe weet je nu of het buiten te koud is voor je hond? Wij zetten een aantal handige tips en richtlijnen voor je op een rijtje.

Zo hoeft je hond in ieder geval geen last te krijgen van de koudere temperaturen!

Hoe weet je of het te koud voor je hond is?

Welke temperaturen je hond aan kan, heeft natuurlijk te maken met verschillende factoren. Zo is het formaat van je hond (klein, middelgroot of groot) een belangrijke indicator voor hoe goed je hond koude temperaturen kan doorstaan. Over het algemeen kun je de volgende richtlijnen aan houden: