Het is officieel lente, maar het zal nog even koud blijven

Vrijdag is de astronomische lente begonnen, maar de thermosmeter geeft nog even iets anders aan. Toch druppelen zo langzamerhand de eerste zonnige lenteplaatjes binnen.

Het is de komende dagen zo’n 8-12 graden, maar de gevoelstemperatuur komt uit rond 3 graden. In de nachten zal het afkoelen tot rond het vriespunt of er net iets onder. Sterker nog: mogelijk komt het in het oosten lokaal tot temperaturen van -5 graden.

Máár wel is er veel zon te zien. De komende dagen en ook na het weekend blijft het nog enkele dagen zonnig. De wind wordt na het weekend ook minder krachtig en daardoor is het overdag voor het gevoel minder koud.

Vandaag is de lente officieel begonnen🐣🌷! Bij VVV Tilburg hebben we er zin in, jullie ook👀🍀? pic.twitter.com/Bh8WFsuTzp — VVV Tilburg (@VVVTilburg) March 20, 2020

Ook mochten de koeien in Nederland de wei weer in:

Mooi om te zien, hoe blij die koeien zijn, als de koeien naar buiten mogen… https://t.co/z2yBVPwNhH — Marc_Rademaker🚜 (@marc_rademaker) March 19, 2020

Koeien bij buurman Harry de Velde #marle lopen weer buiten. Voorjaar komt eraan! pic.twitter.com/6BYabe6l7d — roel docter (@roeldoctersrw) March 19, 2020

Richtlijnen

Hoe verleidelijk het ook is om nu buiten van de lente te gaan genieten, het blijft belangrijk om je aan de maatregelen van het RIVM te houden. Een luchtje scheppen buiten kan geen kwaad, mits je je gezond voelt en minstens 1,5 meter afstand houdt van anderen. Moet je toch hoesten of niezen? Doe dit in je elleboog. En vergeet vooral niet voor en na de tijd je handen te wassen.

Hooikoorts

Sinds een paar dagen zitten er meer pollen van de es en berk in de lucht. Daarmee is dus ook het hooikoortsseizoen begonnen. Die klachten lijken veel op de verkoudheidsklachten van COVID-19. Denk aan een neusverkoudheid, kriebelhoest en niesbuien. Let dus goed op die verschillen.

Het is belangrijk om deze dagen zo veel mogelijk bij huis te blijven. Toch wil je jezelf misschien wel nuttig maken en tegelijkertijd van de zon genieten. Wat dacht je ervan de groene aanslag op je buitentegels te verwijderen?

