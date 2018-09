Ook in oktober wordt het gewoon nog 20 graden

Er was al weinig te klagen deze snikhete zomer, maar nu krijgen we ook nog een mooi cadeau deze herfst.

Het blijft namelijk prachtig nazomerweer. Zelfs tot in oktober dit jaar kunnen we temperaturen van rond de 20 graden verwachten. Ofwel: heerlijk zomers herfstweer.

Het is een bizar jaar voor meteorologen: op 45 procent van de dagen in 2018 kwam de temperatuur boven de 20 graden uit. De eerste warme dag van dit jaar werd al op 7 april gemeten, maar het blijft dus in de herfst nog steeds warm. Trek je rokken en shirts maar aan, want dikke truien en warme donzen jassen zijn nog lang niet nodig.

Op 19 april dit jaar werd de eerste zomerse dag gemeten met een temperatuur van boven 25 graden en op 30 mei was het de eerste tropische dag (30 graden of meer). We hebben zeker 10 tropische dagen meegemaakt dit jaar en maar liefst 55 zomerse dagen. Een ultiem record aan zomerse dagen, want het oude record uit 2006 stond op 51 dagen. Alleen in 1976 hadden we meer tropische dagen: toen werd het 14 keer zeker 30 graden of meer.

