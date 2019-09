Weersverwachting: oktober wordt een stuk warmer dan normaal

Al zin in de winter? Dan heb je nog wat geduld nodig. De komende weken wordt het niet koud. Dat blijkt uit de maandvoorspelling van Weerplaza.

Wel wordt er nat herfstweer voorspeld en zijn regenjassen en paraplu’s behoorlijk nodig de komende tijd. Er komen veel buien onze kant op.

Eén lichtpuntje als je niet van de kou houdt: oktober lijkt warmer te worden dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt doordat lagedrukgebieden relatief warme lucht uit de subtropen met zich meebrengen. Normaal is het in oktober gemiddeld 10,7 graden in Nederland. Het lijkt de komende weken zo rond de 5 graden warmer te zijn dan gemiddeld is voor deze herfstmaand, met temperaturen overdag van rond de 14-15 graden. Met verkleumde handen op de fiets zitten, gaat voorlopig niet gebeuren.

De warmste temperatuur ooit gemeten in oktober in ons land is 26,5 graden. In 2011 werd het op 1 oktober zo warm. Het lijkt er niet op dat we dat record dit jaar gaan breken, maar zacht wordt het wel. Dikke truien kunnen dus nog even lekker in de kast blijven.

