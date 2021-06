Olijfboom snoeien: met dit stappenplan gaat het altijd goed

Ben jij de gelukkige eigenaar van een prachtige olijfboom? Dan is het noodzaak dat je de boom goed onderhoudt. Naast dat je het zo nu en dan water moet geven, moet je de olijfboom ook snoeien. Met deze handige tips gaat je boom een leven lang mee.

De olijfboom is een groenblijvende plant die in bloei komt bij een lage wintertemperatuur en veel zonuren in het voorjaar. Verheug jezelf niet te veel op het eten van olijven: het kan vijf jaar of langer duren voordat de bomen vruchten dragen. Daar komt ook nog eens bij kijken dat de temperatuur de zomer lang hoog genoeg blijft. Wel verschijnen er in de olijfboom eind mei, begin juni crèmekleurige bloemen.

De olijfboom snoeien is ook een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Als je een olijfboom niet snoeit, blijven de takken doorgroeien. Hierdoor blijven de takken aan de onderkant kaal. De olijfboom snoeien zorgt er niet alleen voor dat de boom er netjes uitziet, maar het bevordert ook de groei. Voor het snoeien geldt: hoe meer je afsnoeit, hoe harder de olijf zal groeien.

Het snoeien doe je in het vroege voorjaar met een snoeischaar. Na de winter is je olijfboom namelijk kaal en heb je een beter overzicht, zodat je goed kunt zien wat je doet. Ook is het zo dat als je vlak voor het voorjaar snoeit, de boom voldoende tijd heeft om opnieuw uit de lopen. Dit zorgt ervoor dat op het dode hout nieuwe takken verschijnen.

Stekken

Na het snoeien van de olijfboom kun je overgaan op stekken. Dit doe je met een oude scheut van zo’n 25 centimeter met het liefste daar nog een nieuwe scheut aan. Voor het stekken van de olijfboom kun je het beste dit stappenplan uitvoeren:

Zoek in de tuin naar een plek waar het licht én warm is. Graaf een gat op de plek, dip de stek in stekpoeder en stop de scheut zo diep mogelijk de grond in. Alleen de bovenste bladknop mag boven de grond uitsteken. Bedek het gat weer. Voorzie de nieuwe olijfboom regelmatig van water. Door de grond goed vochtig te houden stimuleer je de groei.

Olijfboom verpotten

Naast de olijfboom snoeien en stekken is er nog een belangrijk onderdeel: het verpotten. Om de drie à vijf jaar in het vroege voorjaar wil de olijfboom graag een keer verpot worden. Hiervoor gebruik je een pot die één maat groter is dan de oude. Onderin de pot leg je een aantal hydrokorrels, zodat de potgrond niet te nat wordt. Vervolgens maak je de potgrond en wortels van de plant voorzichtig los en verplaats je de plant in de nieuwe pot. Dit vul je vervolgens aan met mediterrane potgrond. Daarna geef je de pas verpotte boom een flinke slok water.

Vorstschade aan olijfboom voorkomen

Tot slot is het goed om te weten wat je kunt doen om vorstschade te voorkomen. In principe is een olijfboom winterhard, maar als het hard vriest, is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. Zet de boom binnen of pak de plant in met een winterhoes of ander materiaal.

Dít kun je doen tegen wolluis in je prachtige olijfboom:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodgardn, Onlinetuinman. Beeld: Getty Images