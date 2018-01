Waarom je olijfolie nooit naast het fornuis moet bewaren

De populairste plek om olijfolie te bewaren moet wel op het aanrecht naast het fornuis zijn, of bijvoorbeeld in de kast erboven of eronder. Maar juist die plekken zijn geen goede bewaarplaats.

Volgens Good Housekeeping is naast het fornuis of in de buurt van de oven de slechtste plaats die je kunt kiezen om olijfolie neer te zetten. De smaak van de olijfolie – en dan vooral de extra vierge variant – kan hierdoor namelijk flink veranderen.

6 maanden

Olijfolie blijft niet zo lang goed als mensen denken. Volgens de experts moet je de ‘m 6 maanden na openen gebruiken, helemaal als je deze op een warme plek bewaart. En daar zit nou net de crux. Onze favoriete plekken naast het fornuis en de oven zijn dus slecht voor de olie.

Als de olie warm wordt, blijft hij namelijk niet lang goed en zal de smaak aardser worden. Olie gaat dan meer naar noten en azijn gaan smaken. En dat wil je nou net niet. Door olijfolie op een goede plek (14-18 graden) te bewaren en niet op een warme plek, kun je dit voorkomen. In een donkere kast uit de buurt van een hittebron dus, of bijvoorbeeld in je gootsteenkastje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.