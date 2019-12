Make-up remover op? Dit ingrediënt uit je keukenkasje werkt net zo goed

Olijfolie wordt al generaties lang traditiegetrouw in de keuken gebruikt om te braden en te bakken. Ook wordt het geregeld ingezet als eigengemaakte dressing voor salades. Maar wist je dat je het ook op een heel andere manier doeltreffend kunt gebruiken?

Olijfolie werkt namelijk uitstekend als make-up remover.

Advertentie

Make-up remover

Hartstikke vervelend om thuis te komen na een lange dag en beseffen dat je wéér bent vergeten om gezichtsreiniger te kopen. Misschien duik je in dat geval met je make-up nog op onder de wol, maar dat hoeft vanaf nu niet meer. Want wanneer je olijfolie in huis hebt, is de oplossing gevonden.

Gouden tip

Het klinkt raar, maar werkt echt: giet wat olijfolie op een wattenschijfje en druk deze zachtjes op je oog met mascara. Laat het even intrekken, waardoor de make-up zachter wordt. Je zult versteld staan van de effectieve werking, want je kunt je mascara nu in één handbeweging van je oog verwijderen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Opanoma. Beeld: iStock