Waarom je eigenlijk je onderbroeken na een jaar moet weggooien

Heb jij een aantal lievelingsslips die je al jaren in de kast hebt liggen? Je bent niet de enige. Maar hoe onschuldig het ook lijkt om onderbroeken lang te bewaren – je wast ze toch steeds? – is dat niet helemaal waar. Een onderbroek moet na een jaar namelijk écht de prullenbak in.

En dat zit zo.

Advertentie

Bacteriën

Ons ondergoed moet na één draagbeurt in de was. Je draagt het immers de hele dag en bacteriën hopen zich dan makkelijk op in de stof. Zeker omdat ondergoed in contact staat met de intieme zones. Je zou denken dat een hete wasbeurt ervoor zorgt dat je ondergoed weer helemaal fris is. Maar niets is minder waar.

Vieze onderbroeken

Zelfs een heel hete was, haalt niet altijd alle bacteriën uit de stof. Hierdoor wordt ondergoed door de jaren heen steeds viezer, ondanks dat je het was. Dode huidcellen en bacteriën hopen zich op in je ondergoed en dat is niet zo fijn. Daarbij kunnen er soms nare bacteriën tussen zitten die je bijvoorbeeld hebt gekregen door een soa of een vaginale schimmel. En een onderbroek met die bacteriën erin, draag je liever niet nog eens.