Zó creëer je simpel een groene en onderhoudsarme tuin

Omgeven zijn door groen is gezond. Toch is het aanleggen van een achtertuin vol bloemen en planten een flinke klus, waardoor veel mensen kiezen voor tegels. Heb je weinig tijd, maar wil je wel omgeven zijn door groen? Met deze tips leg je gemakkelijk een onderhoudsarme tuin aan.

Een tuin kan er al heel snel weelderig uitzien, zonder dat je ieder vrij uurtje onkruid hoeft te wieden. Al helemaal als je hele slimme keuzes maakt tijdens het aanleggen.

Bodembedekkers doen wonderen

Allemaal verschillende plantjes zien er natuurlijk prachtig uit. Maar als je weinig tijd hebt, kun je het beste kiezen voor bodembedekkers zoals Geraniums of Erigerons. Deze planten zorgen ervoor dat onkruid minder snel zonlicht vangt en dus ook minder snel groeit. En tegelijkertijd oogt je tuin direct aangekleed.

Klavertjes in je onderhoudsarme tuin

Gezegend met een groot stuk gras? Dan komt daar ook grasmaaien bij kijken. Niet écht onderhoudsarm, dus. Behalve als je klavertjes in het gras zaait. Zo hoef je minder snel te maaien, aangezien die vrolijke klavertjes er juist gezellig uitzien tussen het langere gras door.

Planten in de aarde

Allemaal gezellige potten staan heel knus in je achtertuin, maar zorgen wel voor extra werk. Maak het jezelf dus lekker gemakkelijk, en plant de nieuwe planten direct in de aarde. Zo kunnen ze groeien, en staat je border al snel gezellig vol.

Inheemse planten

Maak het jezelf gemakkelijk, en kies voor inheemse planten in plaats van allerlei moeilijke tropische planten. Inheemse planten bloeien goed op de grond in jouw tuin en hebben dus maar weinig aandacht nodig. Monnikskap, Stokroos en Zenegroen zijn er een prachtig voorbeeld van.

Bron: Hetkanwel. Beeld: iStock