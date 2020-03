Onderzoek bewijst: hier boek je de goedkoopste hotelkamer

Vaak is het het makkelijkst om een hotelkamer te boeken via een special website die alle prijzen van hotels vergelijkt. De Consumentenbond besloot te onderzoeken of je hier écht de goedkoopste kamer vindt. En wat blijkt? Dat is dus niet zo.

Je kunt je kamer beter op een andere manier boeken.

Het onderzoek

In het onderzoek vergeleek de consumentenbond de prijzen van 30 hotels in Groningen, Amsterdam, Berlijn en Parijs. Ze keken naar de prijs waarvoor een hotelwebsite de kamers aanbiedt, ten opzichte van de prijs die je betaalt via een boekingssite die prijzen vergelijkt. De uitkomst: via de website van het hotel zelf heb je vaak de beste deal te pakken.

De goedkoopste

Bij het onderzoek werden de standaard 2-persoonskamers vergeleken. Maar liefst 14 keer bleek de website van het hotel zelf de goedkoopste kamer aan te bieden. Expedia.nl had 8 keer de goedkoopste kamer. Booking.com en Hotels.com kwamen ieder 7 keer met de goedkoopste optie. Maar het feit dat zij alle prijzen vergelijken, betekent dus niet automatisch dat daar de goedkoopste kamer te vinden is.

Tientallen euro’s

Vaak scheelde het slechts een paar euro, maar soms ook meer. Zo bleek een hotelkamer in Amsterdam van €178 per nacht op Booking.com bijna €40 euro duurder. En dat voor precies dezelfde kamer.

Verleidende teksten

Altijd handig om dus even een kijkje te nemen op de website van het hotel zelf. En laat je vooral niet leiden door teksten zoals ‘nog 1 kamer beschikbaar’. Dit doen websites om je bang te maken dat de kamer weg is als je verder gaat kijken en hem dus snel boekt. Maar laat je niet verleiden. Als het al de laatste kamer is, staat er vaak de volgende dag alweer een nieuwe op de website.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock.