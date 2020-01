De manier waarop jij danst is een weerspiegeling van jouw karakter

Ben jij op de dansvloer te vinden zodra de muziek aangaat? Het valt je soms misschien wel op dat iedereen heel anders beweegt op dezelfde muziek. Dat is geen toeval, wijst recentelijk onderzoek uit. Jouw bewegingen zijn namelijk een weerspiegeling van je karakter.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Journal of New Music Research.

Advertentie

Toevallige ontdekking

De manier waarop je danst is net zo uniek als jouw vingerafdruk, vertelt het onderzoek. Natuurlijk hebben jouw dansmoves te maken met een aantal factoren, zoals of je introvert of juist extravert bent. Maar per toeval werd ontdekt dat je een persoon aan zijn of haar dansstijl kan identificeren.

Onderzoek

Hoe dat kwam? Om te onderzoeken of een computer een muziekgenre zou kunnen raden aan de manier waarop er gedanst wordt, nam een onderzoeksteam de proef op de som. Ze draaiden verschillende muziekstijlen, waarop proefpersonen gingen dansen. De computer bleek echter niet erg accuraat te zijn.

Bewegingshandtekening

Maar al gauw bleek dat de computer wel telkens goed raadde wíe er aan het dansen was. In maar liefst 94 procent van de gevallen had de computer precies door welk proefpersoon er door de ruimte bewoog. Hoofdonderzoeker Pasi Saari verklaart: “Iedereen lijkt een eigen bewegingshandtekening te hebben die hetzelfde blijft als hij danst, ongeacht welke muziek er afgespeeld wordt.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mind Body Green. Beeld: iStock