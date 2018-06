Dít zijn volgens onderzoek onze grootste ergernissen in de buurt

Beter een goede buur dan een verre vriend klopt in veel gevallen wel, maar toch blijken we ons ook flink te kunnen ergeren aan dingen die in onze buurt gebeuren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de Veiligheidsmonitor gepubliceerd. 150.000 Nederlanders van vijftien jaar en ouder deden mee aan dit onderzoek en werden gevraagd wat zij zich over opwinden in hun buurt.

Scheurijzers en hondenpoep

Wat bleek? Te hard rijden is de meesten de allergrootste ergernis. 27 procent van de mensen gaf aan dat hier iets aan gedaan moet worden. Op de tweede plek van buurtirritaties, staat hondenpoep. Daar ergeren twintig procent van de mensen zich het meest aan. Ook parkeerproblemen in de buurt stuit ons tegen de borst. Vijftien procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat hier een oplossing voor gevonden moet worden.

Verschillen

De ergernissen hangen enigszins af van of je in rustige plaatsen of dorpen woont, of juist in hartje centrum. Het verschil tussen de inwoners van minder stedelijke buurten en de inwoners van een stad was in de resultaten duidelijk terug te zien. De eerste groep vond het hard rijden en de hondenpoep heel vervelend, terwijl de stedelingen vooral troep op straat en parkeerproblemen als hun grootste ergernis benoemden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP

Libelle’s tuinvlogger Loes geeft de gouden tip om katten uit je tuin te houden: