Onderzoek: honden zijn veel slimmer dan we denken

De Universiteit van Sussex heeft onderzoek gedaan met honden. Hieruit is gebleken dat honden veel slimmer zijn dan we denken en dat ze ons veel beter begrijpen.

Volgens hondengedragsdeskundige Martin Gaus vermoeden hondenbaasjes weleens dat ze begrepen worden door hun hond. Nu wordt dit ook echt door de wetenschap bevestigd. En dit gaat verder dan alleen simpele woordjes als ‘zit’ en ‘af’.

Onderzoek

Zo kunnen honden ook accenten, klinkers en het geblaf van verschillende honden onderscheiden, blijkt uit het onderzoek. Tijdens dit onderzoek werden 42 honden van verschillende rassen naast een speaker gezet. Ze kregen verschillende woorden te horen. Hieronder zie je een video-opname van een van de honden. Border collie Max krijgt het woord ‘had’ voor het eerst te horen. Hier reageert hij op. Maar als hij het woord nog eens hoort met een accent, dan reageert hij niet.

Taalwonders

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat honden ook korte woorden kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld de Engelse woorden ‘hid’ en ‘had’. Martin Gaus legt uit dat honden ontzettend goed in taal zijn: “In principe zou ik ze alle talen kunnen leren, ze weten heel goed wat er van ze verwacht wordt. Voor een beloning doen ze alles.” Volgens Martin hebben honden het taalniveau van kinderen van 2 à 3 jaar. Het verschil met kinderen is natuurlijk dat honden blaffen: “Ze herkennen elkaars geblaf, dat werkt op dezelfde manier als bij mensen. Als ze een hond horen blaffen, weten ze precies of ze al wel eens hebben gesnuffeld”.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock