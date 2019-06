Doe mee aan dit onderzoek en krijg een Tony Chocolonely-reep

Doe jij mee met dit innovatieve eyetracking-onderzoek? Onze partner Braynz voert dit voor ons uit. Je wordt gevraagd om een aantal pagina’s te lezen, een testje uit te voeren en een vragenlijst in te vullen.

Hoe doe je mee?

Open onderstaande link alleen op een PC, desktop en/of laptop met werkende/aangesloten webcam. Deelname is helaas niet mogelijk via je smartphone.

Advertentie

Open de link in een Chrome-, Opera- of Edge-browser. Ook kun je onderstaande link kopiëren en plakken in één van de genoemde browsers:

https://study.viewpoints.fyi/auto-start?access_code=850b3417-d812-43d8-9ae2-01d7361d21bb&lang=nl&study_id=193&cell_id=507

Doorloop jij het hele onderzoek (dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten), dan ontvang je sowieso een Tony Chocolonely-reep thuis én maak je bovendien kans op een shoptegoed van €100, €200 of van €500 (besteedbaar bij honderden (online) winkels).

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek

Anoniem en vertrouwelijk!

Goed om te weten: de webcam wordt alleen gebruikt om jouw ogen over het scherm te volgen terwijl je online aan het onderzoek deelneemt. Er worden geen opnamen of foto’s gemaakt. De resultaten zijn anoniem en jouw privacy is gegarandeerd.

Alvast bedankt!