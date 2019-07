Onderzoek: zóveel mensen ergeren zich aan rijgedrag partner

De vakantieperiode staat voor de deur en dus is de kans aanwezig dat jij (met je gezin) op autovakantie gaat. Heel leuk, maar toch kan autorijden ook voor veel frustraties zorgen. Erger jij je geregeld aan het rijgedrag van je partner? Dan ben je láng niet de enige.

Uit recent onderzoek van Acties.nl in opdracht van Panelwizard blijkt dat maar liefst 54 procent van de Nederlanders zich uitermate stoort aan de manier waarop zijn of haar lief over de weg rijdt met de auto.

Advertentie

Irritaties rijgedrag

Om dit te onderzoeken werden 1.106 Nederlanders met een relatie ondervraagd over het rijgedrag van hun geliefde. De studie laat zien dat vrouwen zich met 59 procent het vaakst aan hun partners rijgedrag ergeren. En jonge vrouwen zijn met 64 procent het meest kritisch. Maar ook mannen ergeren zich met 50 procent regelmatig aan de stuurkunsten van hun wederhelft.

Goedbedoeld advies

Wat voor de meeste irritaties in de auto zorgt? Het blijkt dat voornamelijk goedbedoeld advies vanuit de bijrijdersstoel niet erg gewaardeerd wordt. Maar liefst 53 procent ergert zich weleens aan advies van zijn of haar partner met betrekking tot de rijstijl. Vrouwen zitten volgens dit onderzoek met 57 procent het minst te wachten op goedbedoelde opmerkingen over hun rijvaardigheid. Toch toont hetzelfde onderzoek aan dat mensen 30 procent voorzichtiger rijden als hun partner naast hen zit.

Liever niet samen

Ondanks het aanzienlijke percentage dat voorzichtiger rijdt wanneer hun partner naast hen in de auto zit, stapt 6 procent van de ondervraagden liever niet in wanneer hun wederhelft achter het stuur zit. Opvallend is het percentage vrouwen dat in het bijzijn van hun wederhelft liever geen gecompliceerde manoeuvres uitvoert. Dit is met 31 procent bijna 3 keer zo hoog als het percentage mannen (slechts 11 procent). Met maar liefst 44 procent spannen jonge vrouwen tot 30 jaar de kroon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Acties.nl. Beeld: iStock