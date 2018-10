Dit onderzoek onthult een schokkend feit over verjaardagen

Jarig zijn wordt door de meeste mensen geweldig gevonden. Je favoriete mensen komen op de koffie, je krijgt (als het goed is) cadeautjes en je schuift net iets teveel taart naar binnen. Toch denk je heel anders over je verjaardag als je dít hoort.

Op je verjaardag vier je dat je weer een jaartje ouder bent geworden en dat is absoluut een feestje waard, maar ironisch gezien blijk je juist op je verjaardag en de zeven dagen daarna het grootste risico te lopen op een verkeersongeluk. Tenminste, dat blijkt uit Brits onderzoek.

Overvolle agenda’s

In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat mensen rondom hun verjaardag vaker in een verkeersongeval betrokken raken en meer risico lopen op een hartaanval, beroerte, sportblessure of alcoholgerelateerde verwondingen (tja, je moet wel proosten op je verjaardag). Dat dit risico niet beperkt blijft tot de verjaardag zelf, maar zich uitstrekt tot zeven dagen erna komt volgens de onderzoeken door onze overvolle agenda’s. Het grootste deel van de feestvarkens viert hun verjaardag namelijk niet de dag zelf, maar een paar dagen of zelfs een week later.

Feesten bij de huisarts

Naast in het ziekenhuis, belanden jarigen in de week rondom hun verjaardag ook vaak bij de huisarts of psycholoog. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat sommige mensen niet zo staan te springen over ‘het leed dat ouder worden heet’. Maar dat is alleen een hypothese. Om dit zeker te weten zou er meer onderzoek gedaan moeten worden.

Alcohol

Bij jongeren is vooral hun eigen enthousiasme de boosdoener. Helemaal rond de pubertijd. De gevaarlijkste verjaardag is dan ook de dag waarna je voor het eerst legaal alcohol mag drinken. Bij ons is dat bij achttien jaar. Veel jongeren kennen hun grens niet en gaan die avond tot het gaatje. Terwijl bij ouderen en hartpatiënten juist de feeststress nare dingen kan veroorzaken.

Rustig aan

Maar wat moet je dan doen om ongeschonden de tijd voor, tijdens en na je partijtje door te komen? Je verjaardag níet vieren? Dat zou zonde zijn natuurlijk. Nee, volgens de Britse wetenschappers hoef je je verjaardag niet af te blazen. Maar je kunt alle risico’s wel verminderen door op je verjaardag wat minder zout te eten en alcohol te drinken. Organiseer daarnaast geen risicovolle activiteiten, als je weet dat je regelmatig last hebt van je hart. Skydiven voor je zeventigste verjaardag, is dus niet zo’n puik plan.

Bron: EOS Wetenschap. Beeld: iStock