Onderzoek: zoveel procent van de Nederlanders werkt liever thuis tot vaccin

Terwijl we geregeld klagen over hoe lastig vanuit huis werken is, blijkt dat het gros van de Nederlanders tóch liever nog niet naar kantoor gaat. Recent onderzoek wijst namelijk uit dat een grote groep liever wacht tot er een vaccin tegen het coronavirus is.

De reden heeft alles te maken met vertrouwen. Of beter gezegd: het gebrek daaraan.

Advertentie