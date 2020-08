Onderzoekers: “Pas op met het verschonen van de kattenbak of het opruimen van hondendrollen”

Bij belangrijke beslissingen spelen vaak allerlei doemscenario’s door ons hoofd, en dat kan verlammend werken. Want wat als…? Met de fear setting methode durven we, weloverwogen, wél tot actie over te gaan.

Ontslag nemen en voor jezelf beginnen, speechen op een bruiloft, alleen op vakantie gaan, je leidinggevende de waarheid zeggen, autorijden, een echtscheiding aanvragen, solliciteren op een hogere functie, koken voor een grote groep: bijna allemaal hebben we wel een droom, doel of verlangen. Iets wat we graag willen of waarvan we vinden dat we het