Déze ongebruikelijke tip zorgt ervoor dat je kerstboom langer mooi blijft

Hoewel het hartstikke gezellig is om je kerstboom dit jaar éxtra vroeg in huis te halen, brengt het wel een probleem met zich mee. De kans is namelijk groot dat je kerstboom er tegen de tijd dat het kerst is niet meer zo mooi uitziet. Gelukkig kun je er met behulp van deze tip voor zorgen dat je kerstboom zo lang mogelijk mooi blijft.

Al is de tip wel een tikkeltje vreemd.

Scheutje drank erbij

Wat veel mensen namelijk nog weleens vergeten, is dat een kerstboom eigenlijk hetzelfde is als een normale plant, wat betekent dat ‘ie flink wat water nodig heeft om te kunnen overleven. Zo kan een gemiddelde kerstboom 1 tot 2 liter water per dag drinken, afhankelijk van de grootte van de boom. Om ervoor te zorgen dat je boom zo lang mogelijk mooi blijft staan, is het dan ook belangrijk om je boom gehydrateerd te houden. Nu geven de meeste mensen hun boom gewoon water, maar Kam Dhillon, Kerstmis Categorie-manager bij de Britse bouwmarktketen B&Q, heeft een goed alternatief gevonden. “Probeer eens een shotje vodka aan het water toe te voegen. Dit klinkt misschien een beetje ongebruikelijk, maar de vodka doodt bacteriën en zorgt ervoor dat je boom langer meegaat.