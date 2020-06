Zo voorkom je dat ongedierte zich in je tapijt of vloerkleed nestelt 

Jij bent niet de enige die het warme weer misschien wel met open armen verwelkomt. Voor beestjes is het ook ideaal weer om zich eens te nestelen in het vloerkleed bij jou in de woonkamer. Hoe voorkom je dat ze van jouw tapijt hun nieuwe woonadres maken?

Er zijn verschillende soorten ongedierte waarvoor je de komende maanden extra wilt uitkijken. Heb je ze gevonden in je geliefde vloerkleed? Dan kun je het best het volgende doen.

Motten

Als motten eitjes leggen, dan doen ze dat het liefst op een donkere plek waar ze ongestoord hun gang kunnen gaan. Het tapijt onder je bank is hiervoor dus bij uitstek de geschikte plek. De jongen van de motten kunnen vervolgens genieten van de vezels in het tapijt of vloerkleed. Het resultaat? Gaten.

Geef motten geen kans door allereerst even goed te stofzuigen. Gebruik vervolgens een spray die speciaal gemaakt is tegen motten én textiel of stoffen niet aantast. Als het niet geschikt is voor stoffen, kun je de spray gebruiken in de hoeken van de kamer.

Tapijtkevers

De vervelende tapijtkevers herken je aan hun zwarte met oranje lichaam. Of aan hun bruine, grijze en crèmekleur. Ze kunnen behoorlijk wat schade aanrichten aan wollen tapijten en je komt ze vooral tegen aan het eind van het voorjaar en begin van de zomer.

Net als bij de motten helpt het om goed en regelmatig te stofzuigen. Was vervolgens je kleed op 60 graden indien dat kan en laat drogen in de zon. Zorg er verder voor dat je huis schoon blijft en dat er geen kleding op het kleed rondslingert. De tapijtkever houdt namelijk van al het dierlijke materiaal dat ze kunnen vinden.

Mieren

Als het mierenseizoen aanbreekt, is het lastig om de beestjes buiten de deur te houden. Volg allereerst de mieren terug naar hun nest, zodat je deze plek kunt aanpakken. Zorg er verder voor dat er in huis niet veel te vinden valt door goed schoon te maken en etensresten zo snel mogelijk te verwijderen.

Mieren in de keuken, op de tafel en op het aanrecht: je kunt ze overal tegenkomen. Vreselijk irritant. En wat je ook doet, ze gaan maar niet weg. Gelukkig zijn hier 3 manieren om de beestjes buiten de deur te houden:





Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock