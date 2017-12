Al honderden ongelukken door sneeuw en voor morgen geldt code rood

De sneeuw in ons land zorgt voor chaos. Met name de wegen zijn de klos.

Want hoewel het winterweer al was voorspeld, lijkt het toch nog erger te zijn dan meteorologen hebben voorspeld.

Blijf binnen

De ANWB meldt dat er al tientallen ongelukken zijn gebeurd en adviseert automobilisten niet meer de weg op te gaan, als dat niet nodig is. Op sommige plaatsen in het land ligt al een witte laag van 5 tot 10 centimeter. Volgens Weerplaza wordt het morgen nog slechter en is het niet echt een plan om de weg op te gaan. Zij noemen het ‘een uitzonderlijke weersituatie’, die ongetwijfeld voor veel verkeershinder gaat leiden.

Duwen maar

In Utrecht moesten voetbalfans hun eigen bus duwen. Vanaf de eerste halte was het al raak, zo meldt passagier Luuk von Burg: “De buschauffeur trapte het gas in, probeerde het nog eens, en vroeg toen of we konden duwen. De wielen zakten steeds te ver weg. Daarna konden we gewoon rustig instappen hoor”. In Arnhem en Nijmegen zijn alle bussen al van de wegen gehaald.

De jongens, die op weg waren naar de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord, kunnen er nog wel de lol van inzien:

Elke halte uitstappen en duwen, maar we komen er wel! #utrfey #uov pic.twitter.com/ChRCRFHdUX — Luuk von Burg (@LuukvBurg) 10 december 2017

Op Schiphol zijn er ook al een hoop vluchten geannuleerd. Er is meer dan een uur vertraging. Met sneeuwschuivers worden er 2 banen opgehouden waar vliegtuigen op kunnen opstijgen en landen. In Brabant zijn zelfs bliksemschichten gezien door de elektrisch geladen sneeuw.

Zo ziet het er daar uit:

Our snowfleet is working hard to clear the runways as well as possible. pic.twitter.com/E2GUyDkFDQ — Schiphol (@Schiphol) 10 december 2017

In Delft hebben ze wel lol en staan er gewoon midden op straat een sneeuwpop:

Wij hebben zo’n stil vermoeden dat dit gaat leiden tot een ‘aanrijding (sneeuw)letsel. #VanForeestweg #Delft. pic.twitter.com/HDdaBWDGEv — Redactie Regio15.nl (@regio15) 10 december 2017

Bron: ANP. Beeld: iStock