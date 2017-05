8 ongewenste geurtjes in huis: zó kom je ervanaf

Het lekkere zonnige weer heeft een kleine keerzijde: alle dubieuze geurtjes in huis ontwikkelen zich sneller door de warmte en lijken ineens ook sterker aanwezig. Denk aan een meurende vuilnisbak, stinkende schoenen of een koelkast die niet meer zo fris ruikt. Zó kom je van die vieze geuren af.

8 meest voorkomende ongewenste geuren op een rijtje:

1. Vetlucht

Een vetlucht kan ontzettend lang in huis blijven hangen. Niets lijkt te helpen: de afzuiger aan, de ramen open, en nóg kan het blijven stinken. Zet de volgende keer vóór je gaat bakken of braden een bakje met azijn in de keuken. Azijn neemt de geur op en zorgt ervoor dat de stank zich niet verspreidt. Te laat? Zet bakjes met gemalen koffie neer op een aantal plekken in de kamer. Dit mag nieuwe koffie zijn, maar ook gebruikte.

2. Stinkende sneakers

Heeft je man, je zoon, of jijzelf last van zweetvoeten? Pak er een paar droge theezakjes bij! Dat mogen nieuwe theezakjes zijn, of gebruikte zakjes die weer zijn opgedroogd. Stop de zakjes in de punten van je schoenen en laat ze een nacht zitten. Weg vieze zweetlucht! Je schoenen ruiken voortaan heerlijk naar de geur van je favoriete theesoort.

3. Vieze vuilnisbaklucht

Als je de vuilniszak hebt vervangen, kan het zijn dat de afvalbak blijkt stinken. Dit komt doordat je etensresten gaan fermenteren in je vuilnisbak. Om van de stank af te komen, moet je de afvalbak even goed onder handen nemen met een sopje van afwasmiddel en schoonmaakazijn, zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Een gouden tip: gooi daarna een laagje kattenbakgrind op de bodem van de vuilnisbak en plaats dan de zak erin. Het grind neemt het vocht uit de etensresten op, waardoor je vieze geurtjes voorkomt.

4. Rooklucht

Is er lang en veel gerookt in huis of rook van de barbecue naar binnen gewaaid? Daar kun je weinig aan doen: als je alleen de ramen openzet, zal je huis na een paar uur nog steeds naar een bruine kroeg ruiken. Daarom zit er niets anders op dan de handen flink uit de mouwen te steken. Was de gordijnen, kussens en dekens op 30 graden en je bent weer rookvrij.

5. Onfrisse koelkast

Soms ligt er iets in de koelkast wat zo’n sterke geur heeft, dat je eetlust direct verdwijnt als je de koelkastdeur opentrekt. Denk aan Franse schimmelkaas of een rottend stukje fruit. Verwijder dan die boosdoener en maak de plek waar het lag schoon met schoonmaakazijn. Leg vervolgens een schijfje citroen op een schaaltje en besprenkel het met zout. Deze combinatie absorbeert de nare geurtjes direct. Na 4 dagen vervang je het schijfje citroen.

6. Stinkend toilet

Een trucje uit grootmoeders tijd, maar het werkt altijd: lucifers! De zwavelgeur laten alle andere geuren verdwijnen. Een kaarsje in het toilet werkt ook én dat staat ook nog eens gezellig.

7. Meurende wasbak of putje

Stinkt het putje van de wasbak? Spoel heet water door de kraan, voeg dan een half kopje soda toe en eindig met een half kopje azijn. Verwijder na 10 minuten het schuim met een liter kokend water. Dit trucje werkt ook voor het doucheputje.

8. Knoflookgeur aan je handen

Knoflook door je gerechten kan heerlijk zijn, maar de geur blijft dagen aan je vingers hangen. Doe daarom na het snijden van de knoflook je handen een paar minuten in een bak melk. De geur is zo verdwenen! Pluspunt: je handen voelen daarna ook nog eens zacht aan. Een andere oplossing is om je handen over roestvrijstaal te wrijven: gebruik bijvoorbeeld een metalen ‘zeepje’ of het roestvrijstaal in de wasbak.

