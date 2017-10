7x een onmisbare hulp in de keuken

De barbecue staat definitief in de schuur, tijd voor appeltaart en stamppot. Met deze keukenhulpjes komen we de winter wel door!

1. Lekker retro

Een ‘ouderwetsche’ weegschaal ziet er zo knap uit, die mag gewoon altijd op het aanrecht staan. Hij kan maximaal 5 kilo aan.

2. Eau la la

Etentje met vrienden? Dan kunnen de mooiste waterglazen uit de kast. Deze tumblers zijn ook mooi om whisky in te serveren. Wel zo fijn: ze kunnen in de vaatwasser.

3. Filmpje pakken

Een béétje oma maakt popcorn als haar kleinkinderen op zaterdagmiddag de nieuwe Disney-film op Netflix kijken. Een popcornmachine doet het trouwens ook goed tijdens een verjaardag.

4. Hippe bakkerskast

Je ziet hem overal opduiken: de bakkerskast. Oorspronkelijk was hij bedoeld om spullen te verplaatsen, maar zijn industriële uiterlijk doet het ook perfect in de keuken. Zet er kookboeken in, mooie wijnglazen en een paar kruidenplantjes in potten. Bij Xenos is ie tot en met 15 oktober 2017 met 20% korting te bestellen.

5. Altijd op voorraad

Maar één kopje rijst nodig en scheurt altijd de hele verpakking open? Oplossing: alles in een glazen voorraadpot. Superhandig en staat véél gezelliger in de kast.

6. Ieder z’n eigen pannetje

Die boeuf bourguignon kan natuurlijk prima in een gewone schaal, maar het kán leuker: geef iedereen zijn eigen ministoofpannetje – cocotte op z’n Frans. Dek de tafel met een gezellig geruit kleed. Voor een landelijk sfeertje!

7. Wat rúikt het hier lekker

Een cake bakken is al heerlijk, maar iedereen thuis roept oh! en ah! als er een tulband uit de oven komt. In een siliconen vorm komt hij er makkelijk uit. Handig: de vorm kan ook de vriezer in, voor als de cake is bedoeld voor een later tijdstip.

Knappe keuken

