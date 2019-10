Dit 'onschuldige' eten moet je je hond nóóit voeren

Als je denkt aan giftige happen voor je hond, dan zul je al gauw aan chocolade denken. Maar er is nog iets wat je absoluut absoluut niet mag eten.

Want zo zijn druiven en dus ook rozijnen ontzettend slecht voor honden.

Alle soorten

Welke hoeveelheid druiven of rozijnen precies gevaarlijk is voor een hond, is niet bekend. Wel weten dierenartsen dat een kleine hoeveelheid al veel schade kan aanrichten. En dat geldt voor elk hondenras en ook de leeftijd van het dier maakt niet uit.

Niet doen

Volgens dierenartsen kunnen druiven ervoor zorgen dat een hond ernstige nierschade oploopt. Sommige honden reageren heftiger dan andere honden op een rozijn of druif, dat verschilt per viervoeter. Toch raden dierenexperts iedereen aan om honden geen enkele druif of rozijn te voeren.