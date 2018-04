Zie jij waarom déze onschuldige foto voor veel ophef zorgt?

Als je een foto maakt dan kan het resultaat soms heel anders zijn dan verwacht. En dat levert soms aparte situaties op.

Zo gaat er nu een foto rond op het internet die een beetje vraagtekens oproept.

Want… Zien we nou twee paar billen die bij elkaar staan? Naakte benen? En… Zien we daar nou mannelijke geslachtsdelen, of wat is het precies? Is het een beeld, een bewerkte foto, een kunstwerk? Nee. Het is veel onschuldiger dan dat.

Kijk maar eens goed:

Het is gewoon een plaatje van twee paarden die drinken. Helemaal niets ondeugends aan de hand, dus. Maar wel een grappige optische illusie, want zo op het eerste gezicht zie je allesbehalve een paard.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Reddit