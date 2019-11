Lekker binnenblijven: het wordt een onstuimig herfstweekend vol motregen

Het belooft een onstuimig herfstweekend te worden. Het wordt koud, nat en winderig. Dus blijf vooral binnen en ga met een kop thee en wat lekkers bij de open haard zitten.

Wil je toch graag naar buiten? Dan kun je het beste zondagochtend of begin -middag een herfstwandeling maken.

Motregen

Vrijdag begint het herfstachtige weer al en blijft het de hele dag licht regenen. Het is bewolkt en de temperatuur ligt overdag tussen 2 tot 8 graden Celsius. Pas in de avond wordt de maximale temperatuur van 11 tot 14 graden bereikt. Daarbij staat een matige zuidenwind.

Krachtige wind

Ook zaterdag wordt een overwegend grijze dag met enkele buien die van zuidwesten naar noordoosten over het land trekken. Het zal een onstuimige dag worden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Met 14 graden in de kustprovincies en 15-16 graden in het binnenland is het warm voor het jaar, maar de combinatie van regen en wind maakt de gevoelstemperatuur een stuk kouder.

Droge perioden

Zondag is het ook erg bewolkt. Er kunnen enkele buien ontstaan, maar het blijft ook langere droge perioden droog. Met een beetje geluk breekt de zon zelfs nog even door. Later in de middag wordt de kans op buien wel weer groter. Het wordt gemiddeld zo’n 12 graden Celsius.

Koude nachten

Na het weekend blijft het weer herfstachtig met regelmatig een bui. Overdag ligt de temperatuur tussen de 11 en 13 graden en ’s nachts daalt ‘ie naar 7 tot 9 graden. Verderop in de week worden de nachten wat kouden met een minimum van 3 graden Celsius.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock