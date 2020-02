Van code oranje naar geel: ook na storm Ciara blijft het flink onstuimig

Wie dacht dat na het weekend de grootste weerproblemen wel weer voorbij zouden zijn, moet nog even langer geduld hebben. Vooral maandag, maar ook later in de week blijft het nog onstuimig.

Van ‘stilte na de storm’ is dus nog niet echt sprake. Voorlopig blijft het code geel.

Advertentie

Wind, hagel en onweer

Aan de kust blijft het hard waaien en heb je kans op windstoten van 100 kilometer per uur. Verder landinwaarts waait het iets minder hard, maar raast de wind nog altijd met zo’n 75 tot 90 kilometer per uur voorbij.

In de middag lijkt het iets op te gaan klaren, maar vervolgens gaat het maandagavond weer hard regenen. Ook dan kun je wederom veel wind verwachten, vergezeld door hagel, onweer en op sommige plaatsen zelfs natte sneeuw. Pas na dinsdag zal de harde wind weer iets minder worden.