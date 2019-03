Mocht je vanmiddag naar buiten gaan, dan doe je er goed aan om een beetje voorzichtig te zijn. Er trekken stevige buien over ons land en KNMI heeft zelfs code geel afgegeven vanwege de wind.

Er worden windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur verwacht.

Noordwesten van het land

“Het kan flink oppassen zijn, want de windvlagen kunnen je overvallen. In het noordwesten van het land krijgen ze de zwaarste windstoten”, zo vertelt Arjan Willemse van Buienradar. Code geel geldt tot het eind van de middag.

Morgen niet veel beter

Inwoners van Zeeland hebben nog een beetje geluk, want daar valt vandaag de minste regen. Hoewel de buien vanavond weer het land uittrekken, zijn we er nog niet van verlost. Morgen komen er namelijk nieuwe buien en kan er zelfs een beetje natte sneeuw vallen, al is dat volgens Willemse nog behoorlijk onzeker.

Flinke windstoten

Morgen aan het eind van de middag krijgt Zeeland het wel zwaar te verduren. Het kan daar dan stormachtig worden, met windstoten tot 100 kilometer per uur. Die wind steekt pas eind van de middag op. “De rest van de dag waait het nauwelijks.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP