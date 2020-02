Regenjassen aan: onstuimig weekendweer op komst

Als je hoopte op een zacht weekend vol zonneschijn hebben we helaas slecht nieuws voor je. Lekker wandelen zit er niet in, want er is onstuimig weer op komst. Er staat ons een weekend vol regen en wind te wachten.

Dat meldt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza aan AD.

Herfstweer

Dinsdagmorgen viel er in Zuid-Limburg een beetje sneeuw, maar op zulk winterweer hoeven we ons dit weekend écht niet te verheugen. Er zijn namelijk taferelen op komst die ons eerder aan de herfst doen denken. Regenlaarzen, regenpakken en stormparaplu’s zijn dan ook geen overbodige luxe.

Onstuimig weekend

“In het weekend wordt het zeer onstuimig met veel wind en veel regen”, aldus Klaassen. Alle weermodellen wijzen volgens de meteoroloog op een heel onstuimig weekend. En dat is niet mis, benadrukt de weerkenner. “Er komen waarschijnlijk windstoten van zo’n 75 tot 100 kilometer per uur en er zal windkracht 6 of 7 staan”, verklaart hij.

Bron: AD. Beeld: iStock