Onthuld: zó lang gaat een iPhone gemiddeld mee

Een iPhone is natuurlijk allesbehalve goedkoop. Voor een nieuw toestel leg je al gauw rond de 800 euro neer. Voor zo’n bedrag verwacht je dan ook dat je toestel aardig wat jaartjes meegaat. Maar hoe lang kun je nu gemiddeld met een iPhone doen?

Eigenlijk is het heel simpel: zolang Apple nog updates voor jouw toestel voorziet, kun je deze gewoon blijven gebruiken.

Levensduur

Als jij de recentste versie van Apples besturingssysteem wilt runnen (IOS 12, beschikbaar sinds vorige maand) dan zit je tot en met de iPhone 5S nog goed. Dit toestel komt uit 2013, wat betekent dat je nog ongeveer een klein jaar met dit toestel kunt doen. De ‘levensduur’ van de iPhone mag dus op ongeveer zes jaar worden geschat.

Oudere toestellen

Overigens betekent dit niet dat alle toestellen die voor de iPhone 5S zijn uitgebracht waardeloos zijn. Zo lang ze werken, werken ze nog. De kans is alleen groot dat veel apps het laten afweten omdat de recentste updates daarvan niet meer zullen werken op je verouderde iOS-besturing. Daarnaast loop je ook nog eens meer kans op virussen en om gehackt te worden. Het is dus niet heel handig of veilig om een ouder toestel te gebruiken.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.