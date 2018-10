Ontsnappen aan alle drukte? Dít Schotse eiland staat te koop voor 280.000 euro

Heb jij altijd al aan de Schotse kust willen wonen? Dan is dit je kans! Het Schotse eiland Linga staat momenteel te koop voor een wel héél schappelijke prijs…

Voor slechts 280.000 euro kan dit eiland namelijk al van jouw zijn.

Dichtbij Noorwegen

Linga is bijna 26 hectare groot en onderdeel van de Shetlandeilanden, ten noorden van het Schotse vasteland. Eigenlijk liggen de Shetlandeilanden nog dichter bij Noorwegen dan Schotland. Het eiland zelf is maar een boottochtje verwijderd van het Shetlandse dorp Walls. Het is dus niet héél ver van de bewoonde wereld, maar in ieder geval genoeg om even helemaal tot jezelf te komen.

Lekker verbouwen

Sinds 1934 heeft er helemaal niemand meer gewoon op Linga, waardoor er nog maar weinig over is van de twee huizen die er staan. Maar ondanks de strikte bouwregels in Shetland mag de toekomstige eigenaar de woningen gewoon renoveren. Een nieuw huis, agrarische gebouwen, een receptie of een pier bouwen mag ook. Genoeg vrijheid dus!

Middeleeuws

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Vladi Private Islands, het bedrijf dat het eiland op de markt heeft gezet, vond de voorzieningen van het eiland namelijk nogal middeleeuws en besloot alvast wat plannen te maken om het eiland te voorzien van windenergie en zonne-energie, water- en rioolleidingen. Best fijn natuurlijk, maar door die voorzieningen valt het eiland uiteindelijk wel wat duurder uit dan 280.000 euro.

Nieuwsgierig naar het eiland? Hier wat prachtige beelden:

