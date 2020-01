Wat fijn! Ontsnapte kat Vlekkie is teruggevonden op Schiphol

Katteneigenaar Leonie Juffermans kan opgelucht ademhalen. Vorige week zondag raakte ze haar kat kwijt op Schiphol, maar inmiddels is het beestje terecht.

Precies een week geleden raakte Leonie haar kat kwijt op de luchthaven. Het transportbakje waarin Vlekkie zat was bij het laden en lossen van het vliegtuig stuk gegaan, waardoor het beestje kon ontsnappen.

Advertentie

Vlekkie is na week terecht

Nadat Leonie erachter kwam dat het reismandje leeg was, werd urenlang gezocht naar Vlekkie op de luchthaven, maar dat leverde niets op. Leonie liet uiteindelijk een pyjama van zichzelf achter, in de hoop dat Vlekkie haar geur zou herkennen. Ook werden vangkooien neergezet en uiteraard veel geroepen en geroepen.

Een week na de vermissing is het beestje dan eindelijk terecht. Een woordvoerder van Schiphol laat aan het Parool weten dat de kat is gevonden op de bagageafdeling van de luchthaven. Een aantal medewerkers had Vlekkie gespot en vervolgens weten te vangen.

Een dierenarts heeft Vlekkie meteen geïnspecteerd en hij zou in goede gezondheid verkeren.

Leonie reageerde opgelucht tegen AT5. “Ik heb vannacht een telefoontje gekregen van Schiphol, maar ik heb twee kleine meiden, dus ik kon niet meteen weg. Vanochtend heb ik me zo snel mogelijk aangekleed en we gaan Vlekkie nu ophalen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Parool, AT5. Beeld: iStock