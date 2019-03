Inbraak, overval en vernieling: dít is de onveiligste provincie van ons land

Woon jij in Limburg? Helaas, dan woon je officieel in de onveiligste provincie van Nederland.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Misdaadmeter van het AD. Voor de Misdaadmeter is gebruikgemaakt van politiegegevens over 2018.

Limburg

4 Limburgse gemeenten staan in de top 10 onveiligste gemeenten van Nederland: Heerlen (plek 4), Maastricht (plek 5), Sittard-Geleen (plek 7) en Roermond (plek 9). Dat komt omdat het aantal woninginbraken hier flink is toegenomen. Het aantal aangiften van misdaden is in 2018 wél gedaald met 6 procent.

Misdaadmeter

De ranglijst is gebaseerd op aangiftes en meldingen van de volgende 10 delicten: woninginbraak, inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, diefstal uit of vanaf een auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling.

Noorden

Ook in het noorden, in Friesland en Groningen, is het aantal woninginbraken toegenomen. Gelukkig is dit in de rest van het land juist afgenomen.

Top 3

Dan de top 3 onveiligste gemeenten van Nederland: Rotterdam staat op 3, Eindhoven staat op 2 en Amsterdam staat op 1. De misdaadcijfers zijn in Amsterdam wel gedaald, maar de overvallen zijn juist flink toegenomen. Daarbij waren vaak de maaltijdbezorgers de dupe: in 2017 waren dit er nog 17, in 2018 43.

Veiligste provincie

Woon je daarentegen in Overijssel? Dan zit je goed! Dinkelland, Olst-Wijhe en Dalfsen zijn de veiligste gemeenten van Nederland. Dat wordt dus een tipje naar Overijssel boeken:

Je kunt de interactieve kaart online bekijken. Let wel: gemeenten met minder dan 5000 inwoners zijn niet meegenomen.

Bron: AD. Beeld: iStock