Met deze 8 onverwachte dingen kun je een klein fortuin vergaren

Heb jij nog ergens 1.500 euro in de kast slingeren? En dan bedoelen we geen geld, maar oude spullen die plotseling een fortuin waard kunnen zijn. Bordspelletjes, bijvoorbeeld.

In januari maken we meestal de balans op. We hebben de dure decembermaand achter de rug met aankopen in de opruiming, cadeautjes, feestjes. Maar misschien heb je wel een klein goudmijntje in de kast liggen.

Verzamelobjecten

Tracy Martin, een Britse deskundige in 21e eeuwse verzamelobjecten, heeft namelijk aangegeven dat de volgende spullen de komende maanden enorm in waarde kunnen stijgen.

3 keer zoveel waard

Zij kijkt naar de 8 items waar mensen vanaf willen en die ze nu online verkopen. En die waarschijnlijk in een paar maanden tijd 3 keer zoveel waard worden. Nog ingepakte doosjes Lego bijvoorbeeld, parfumflesjes en zelfs kookboeken kunnen veel waard worden als er in heel korte tijd veel vraag naar komt.

Nostalgie

“Het draait allemaal om vraag en aanbod. En er komt natuurlijk een portie nostalgie bij kijken, vooral met speelgoed, bordspelletjes en zelfs parfumflesjes,” aldus Tracy.

Het gaat om dit soort spullen:

1. Ongeopende adventkalenders

De bijzondere exemplaren van bijvoorbeeld Lego Star Wars of Playmobil, of van een luxe beautymerk zijn geld waard.

2. Parfum in beperkte oplage

Denk aan een fles Jean Paul Gaultier Classique Limited Edition, Tom Ford Private Blend of de limited edition fles van Yves Saint Laurent Black Opium Pure Illusion.



3. Bordspellen in beperkte oplage

Monopoly in de Super Mario-uitvoering, bijvoorbeeld. Bordspellen worden altijd meer waard indien het hele spel compleet is.



4. De eerste uitgave van boeken van hedendaagse auteurs

En dan vooral de gesigneerde exemplaren. Die kunnen wel voor een paar honderd euro weggaan. Denk aan een gesigneerd boek van Dan Brown of David Walliams.

5. Kookboeken

Heb jij heel toevallig The Fat Duck Cookbook van Heston Blumenthal in huis? Tracy voorspelt dat dit kookboek een toppertje wordt. Vintage kookboeken of boeken die niet meer worden gedrukt, zijn interessante items voor de verkoop.

6. Licentie speelgoed

“De productie van bepaalde Lego-dozen wordt continu stopgezet, zoals Lego Superhelden of Nexo Knights. Die kunnen daarna veel waard worden, vooral als de doos en het bijbehorende instructieboekje in tact zijn.”

7. Sommige onesie’s

Je gelooft het niet, maar zelfs een onesie kan je het nodige geld opleveren. Ook hier geldt weer dat het wel om een bijzondere uitvoering gaat. Zoals een Disney, Pokémon of Star Wars-figuur. Dus, heb je een Winnie the Pooh-onesie in de kast? Grijp je kans!



8. DVD-box in beperkte oplage

Een speciale DVD-box van populaire series als Game of Thrones of Walking Dead doen het goed op de tweedehands markt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock, Amazon