Dít is de onverwachte kerstkleur van dit jaar

Als je je kerstboom al hebt staan: er kan altijd nog wel een balletje of wat bij, toch?

Want er is nu duidelijk één kerstkleur die eigenlijk niet mag missen in je boom. En nee, het is niet rood en het is ook niet groen.

Blauwtje lopen

En dat is: blauw. Op kerstmarkten zie je het veel terug, het ijzige en petrol blauw. Je combineert het fantastisch met wit en zilver. Het staat prachtig bij het groen van de boom. En wist je dat de kleur blauw kalmeert? Al het bleu staat niet alleen leuk op tafel of in de boom, nee. Je kunt ’t natuurlijk ook gewoon aantrekken.

Simpeler

Ook helemaal hip in 2017: houttinten. Dus een onbewerkt, houten hartje in de boom, bijvoorbeeld. Of wat houten snippers in het midden van de tafel – ook origineel. En is blauw niet helemaal je ding? En vind je hout wat droog en saai? Wit is áltijd goed, ook dit jaar. Witte harten, witte servetten, witte bloemen, witte ballen, witte kerstkransen… En dat hebben we allemaal wel in huis, toch, wat witte versiering?





Bron: Christmaholic. Beeld: iStock