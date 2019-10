9 onverwachte manieren om een hechte band te smeden met je kat

Dat katten van hun baasje houden, laten ze niet altijd even duidelijk merken. Maar hoe smeed je dan toch een hechte band met je huistijger?

De volgende 10 tips helpen misschien.

1. Aai je kat terwijl ‘ie eet

Honden kun je misschien beter met rust laten tijdens hun maaltijd. Maar katten vinden het volgens de website Catster hartstikke fijn om geaaid te worden tijdens het eten. Sterker nog: ze zullen er misschien een stuk beter van gaan eten. Jouw aaitjes geven je kat namelijk een geborgen gevoel, waardoor ‘ie in alle rust z’n maaltje naar binnen kan werken.

2. Staar samen met je kat naar buiten

Katten kunnen rustig urenlang naar buiten staren. Plof eens naast ze neer. Tuurlijk wil je Streep z’n persoonlijke ruimte geven, maar hij zal het vast niet erg vinden als je jezelf naast ‘m krult. Qualitytime!

3. Leer de lichaamstaal van je kat kennen

Katten lijken erg op mensen: soms willen ze, zonder duidelijke reden, gewoon even met rust gelaten worden. Dit maken ze je duidelijk met hun lichaamstaal. Zo gaan de oortjes bijvoorbeeld plat of wapperen ze wild hun staart. Houd dit goed in de gaten; daar zal je kat je dankbaar voor zijn.

4. Borstel je kat

Door je kat net even iets vaker te borstelen dan nodig is, worden ze misschien ook wat toegankelijker als het op aaien en knuffelen aankomt. Nog een voordeel: je hebt minder last van haren door het huis. Probeer het eens iedere dag te doen, al is het maar 10 minuutjes.

5. Maak een eigen huisje voor je kat

Voordat je onnodig geld uitgeeft aan een riante krabpaal, kun je misschien ook al een knus onderkomen voor je kat creëren van een kartonnen doos. Een plekje waar hij zich terug kan trekken, dankzij jou. Als dat geen cadeautje is.

6. Laat je kat bij je slapen

Oké, misschien niet de meest frisse optie voor in de slaapkamer, maar onderzoek wijst uit dat dit echt z’n voordelen kan hebben. Niet alleen voor het beestje, maar ook voor jou: het verlaagt stress als je huistijger bij je slaapt. Houd wel je slaapkamerdeur open: zo kan je kat altijd weglopen als ‘ie zich verveelt.

7. Kies de juiste speeltjes uit voor je kat

Niet alle katten vinden ieder speeltje leuk. Observeer wat jouw kat van nature leuk vindt. Jaagt ‘ie graag op insecten in de tuin, dan is een laserlampje misschien het best. Worden ze wild van een touwtje dat beweegt, dan is een speelhengeltje vast leuker.

8. Laat je kat uit

Inderdaad, precies zoals je met een hond zou doen. Ook voor katten bestaan er riempjes. Probeer het rustig uit; niet alle katten houden ervan om vastgesnoerd te worden. Maar lijkt ‘ie er geen probleem mee te hebben, ga dans eens samen de buitenwereld trotseren.

9. Deel je eten met je kat

Bij deze tip, is het wel oppassen geblazen. Je kunt natuurlijk niet zomaar alles wat jij eet aan je kat geven. Maar volgens experts kunnen gekookte eieren, lamsvlees, gekookte wortels, erwten en vis uit blik geen kwaad. Let goed op hoe je kat op dit eten reageert. Maar dat je je eten met ‘m deelt, wekt een oergevoel op: jij zorgt voor hem. En dat zal ‘ie echt wel waarderen.

Bron: Little things. Beeld: iStock