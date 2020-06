Onvrede over prijsverhogingen supermarkten: "Dubbeltje hier, dubbeltje daar"

Misschien is het je al wel opgevallen dat het totaalbedrag bij de kassa na het doen van je dagelijkse boodschappen hoger lijkt dan voorheen. Dit is geen waanbeeld; Nederlandse supermarkten blijven hun prijzen verhogen. Dat meldt RTL Nieuws woensdag.

Ook geven we door de coronacrisis meer geld uit aan boodschappen, bericht de nieuwswebsite.

Dure doperwten en koekjes

De prijzen in de supermarkten rijzen behoorlijk de pan uit. Meerdere winkels blijven de prijzen opschroeven. Vooral Albert Heijn maakt de producten duurder. “Gemiddeld gaat het bij de prijsaanpassingen bij Albert Heijn om een verhoging van 4%”, zegt prijsvergelijker Matthijs Neppelenbroek. “Het gaat bijvoorbeeld om een potje wortelen of doperwten van Hak, of om koekjes van Oreo die met 10 tot 15% in prijs omhooggaan”, verklaart hij.