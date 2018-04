KNMI geeft code geel af voor onweer tijdens avondspits

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor flinke onweersbuien. Vooral in het westen van het land gaan de weergoden vanmiddag en vanavond flink tekeer, wat tot gevaar op de weg kan lijden.

Je zult namelijk zware windstoten kunnen voelen van maar liefst 65 kilometer per uur. Houd je stuur dus goed vast en wees extra voorzichtig op de weg.

Grote hagelstenen

Ook is er risico op blikseminslag en gaat het ook nog eens hagelen met hagelstenen van zo’n twee centimeter. Houd dus rekening met files. Maar ook op de fiets of lopend is het oppassen geblazen. Probeer open water en open gebieden te vermijden en schuil vooral niet onder bomen.

Zonnig weekend

Dit weergeweld houdt naar verwachting van vier uur vanmiddag tot negen uur vanavond aan. Daarna waaien de buien via het noordoosten weer over. Laten we allemaal alvast maar even wegdromen naar komend weekend: dan wordt het zomers warm met temperaturen boven de twintig graden.

Bron: NU.nl. Beeld: ANP