Onweer, hagel en windstoten maken vandaag een eind aan het zomerse weer

Het is met 22 tot 26 graden nog lekker warm, maar de weersverwachting voor vandaag maakt ons toch wat sip. De zon maakt vandaag namelijk ruimte voor onweersbuien.

Vanochtend trekken die buien al over het zuidwesten van het land. Vanmiddag en vanavond bereikt het vooral het oosten en zuidoosten. Bereid je voor op hagel en flinke windstoten tot 70 kilometer per uur.

Kouder

Morgen is het gelukkig weer droog en laat de zon zich weer zien. Maar het koelt flink af en overdag wordt het volgens de weerberichten niet warmer dan 16 graden. Zoals we eerder al berichtten, zal het weer de komende week totaal anders zijn dan de zonovergoten afgelopen dagen. Maar het lijkt erop dat we op Koningsdag de paraplu lekker thuis kunnen laten.

Bron: Weerplaza. Beeld: ANP

