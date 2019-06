Waarom je tijdens onweer maar beter niet kunt bellen

Dat je tijdens onweer maar beter niet onder een boom kan schuilen of in een tentje kan gaan zitten, is algemeen bekend. Maar wist je dat je ook maar beter niet kan gaan bellen als het onweert?

Volgens onderzoekers trekken mobieltjes geen bliksem aan, maar maken ze de gevolgen van een inslag wél aanzienlijk erger.

Inwendige verwondingen en overlijden

De menselijke huid is een slechte geleider van elektriciteit en werkt als een soort ‘vonkbrug’ waardoor de stroom niet door het hele lichaam trekt, maar wegvloeit. Wanneer een metalen object zoals je mobiel de huid aanraakt, gaat dit effect echter grotendeels verloren. Hierdoor trekt de stroom wél door je hele lichaam, wat betekent dat de kans op inwendige verwondingen en overlijden ineens stukken groter is..

Geen metalen spullen

Leg je mobieltje daarom zoveel mogelijk uit je buurt als je het onweert en zorg ervoor dat je ook geen andere metalen spullen bij je draagt.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock