Pas op: kans op onweer, windstoten, hagel en zware buien vanavond

Het is de afgelopen dagen behoorlijk warm geweest. En deze hitte gaat zoals gewoonlijk gepaard met onweer, windstoten en hagel.

Dus let even op als je vanavond nog de deur uit gaat.

Onweer

In bijna heel Nederland lag de temperatuur vandaag boven de 30 graden Celsius. Vanavond koelt het een beetje af, want in de loop van de middag neemt de kans op enkele onweersbuien toe. Vooral in het middel van het land kunnen zware buien met onweer voorkomen.

Snel veranderen

Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met windstoten, hangel en veel neerslag. Hou de regenradar goed in de gaten, want het weer kan snel veranderen. “Een stapelwolk kan zich in een uur ontwikkelen tot een fikse bui”, zegt weervrouw Diana Woei tegen het AD. In de avond en nacht is ook elders in ons land lokaal een onweersbui mogelijk. Veel zal het helaas niet afkoelen, aangezien het vanavond bewolkt zal zijn. De temperatuur zakt tot een minimum van 20 graden Celsius.

Minder heet

Morgen is het wisselend bewolkt. Het blijft warm, maar er kan hier en daar wel wat regen vallen. Dit kunnen soms zelfs onweersbuien zijn. Met 22 tot plaatselijk 27 graden in het oosten is het morgen wel wat minder heet dan vandaag.

Toch nog te warm? Dokter Rutger geeft tips om de zomerhitte door te komen:

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock