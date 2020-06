Lekker binnen blijven: zware onweersbuien met veel regen verwacht

De zondag begon op veel plekken met zon en een aangenaam temperatuurtje, maar het weer slaat later vanmiddag om. Het KNMI waarschuwt voor pittige onweersbuien door het hele land – met uitzondering van het zuidwesten.

Er kan in korte tijd zelfs zoveel regen vallen dat er lokaal wateroverlast ontstaat.

Voor een groot deel van het land is door het KNMI code geel afgekondigd. Er wordt op sommige plekken tientallen millimeters neerslag verwacht, met een kleine kans op hagel. In Limburg kwam het een paar uur geleden al met bakken uit de lucht; in Weert staan een paar straten blank.

Flinke wateroverlast na regenval https://t.co/Vqo14GkzBG — Weert Citytweet (@WeertNL) June 14, 2020

Rijstroken dicht

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor de regenbuien en laat via Twitter weten dat als er een plas op de weg blijft liggen de rijstrook wordt afgesloten. In de loop van de middag en avond komen de buien voornamelijk in het noordoosten voor.

🌧 | Op verschillende plekken in het land kan er in korte tijd flink wat regen vallen. Als er een plas water op de weg blijft liggen, sluiten we de rijstrook. pic.twitter.com/CVQ08zHpfK — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 14, 2020

Blijft wisselvallig

De nieuwe week begint maandag overwegend bewolkt met hier en daar een bui, maar in de middag klaart het op en is er meer ruimte voor de zon. Toch blijft het wisselvallig; de rest van de week wisselen zon, wolken en regen elkaar af. Vooral dinsdag wordt flink wat regen verwacht. Wél blijft het met temperaturen tussen de 20 en 24 graden aardig warm.

Bron: WeerPlaza. Beeld: iStock, Twitter