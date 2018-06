Kijkers 'Onze boerderij' kritiek op hoe er met pasgeboren lammetjes wordt omgegaan

In Onze boerderij duikt Yvon Jaspers het boerenleven in. Ook afgelopen zondagavond scoorde Yvon weer met haar programma: meer dan 1,7 miljoen Nederlanders zaten gekluisterd aan de buis.

‘Onze boerderij’ laat de mooie, maar ook de minder romantische kanten van het boerenbestaan zien. Dat zagen we ook weer in de aflevering van gisteravond.

Weg bij de moeder

Yvon valt met haar neus in de boter: meteen als ze aankomt bij de boerderij van Frank en Anita is ze getuige van de geboorte van een aantal lammetjes. Klinkt romantisch, maar, zo zien we, het tegenovergestelde is waar. En daar zijn de kijkers van het programma het mee eens. De beteuterde blik van Yvon spreekt boekdelen als boer Frank de pasgeboren lammetjes meteen weghaalt bij de moeder (om ze in kratjes over te plaatsen).

De reacties via Twitter zijn pittig:

De passie, de werklust, de betrokkenheid, de (ingehouden) emoties, de stress, de liefde, de onvoorwaardelijke loyaliteit, de nuchterheid, en ook nu weer de sterke vrouw op de achtergrond; alle elementen komen voorbij in #onzeboerderij

En ik vind het intrigerend! pic.twitter.com/1Z28bpCIrr — Elsschot (@marcelbar8) June 3, 2018

De geitenboer is bang voor bacteriën als het pasgeboren geitje bij de moeder blijft. Vervolgens stopt hij het in een overduidelijk smudzig kratje. #onzeboerderij — Plien (@pvsli) June 3, 2018 Mijn businessmodel is: lammetjes na de geboorte meteen scheiden van de moeder & in een krat stoppen, want dat is beter. Voor Frank ja… Zucht… #onzeboerderij — Charlotte (@___Charlottew__) June 3, 2018

Koeien zijn lieve, zorgzame moeders. Ze hebben een sterke band met hun jong en een kalfje drinkt tot wel 11 maanden bij zijn moeder Yvon Jaspers vindt dat maar onzin. Weg bij die moeder en afvoeren dat dier. Zo gaat dat ja, op #OnzeBoerderij. Al zijn er meestal geen slingers bij pic.twitter.com/KAuxBpjT5M — Esther Ouwehand (@estherouwehand) May 27, 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: pers.kro-ncrv.nl. Beeld: ANPfoto