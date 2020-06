Pas op! Ook híer is het uitkijken geblazen voor de processierups

De eikenprocessierups teistert Nederland al jaren. De brandhaartjes die de pluizige rupsjes loslaten, dwarrelen door de lucht en kunnen ontzettend veel klachten en infecties opleveren. Oppassen dus als je in het bos loopt! Maar ook op onverwachtere plekken moet je oppassen.

De haartjes komen namelijk op veel meer plekken dan het bos terecht.

Advertentie

Benauwdheid en infecties

Wie koorts, jeukende uitslag, benauwdheid en oog- en luchtweginfecties wil voorkomen, moet in deze periode erg voorzichtig zijn. De eikenprocessierups lijkt overal te zijn. Zeker door de milde winter zijn er meer rupsen dan normaal. Een boswandeling is dan ook niet meer enkel onbezorgd en het is altijd belangrijk om op te letten of je waarschuwingsborden of misschien wel rupsen ziet.

Nesten

Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups zitten processierupsen gezamenlijk in een nest hoog in eikenbomen. Als het te warm wordt, zoeken ze verkoeling aan de voet van de boom. Het is dus belangrijk om niet lekker onderaan een boom te gaan zitten of je kinderen er te laten spelen. Als een haartje namelijk op je kleding dwarrelt, is het kwaad al geschied en zul je hoogstwaarschijnlijk (lang) last krijgen.

Verspreiden