Oordopjes schoonmaken? Zo krijg je ze pas echt goed schoon

Kun je ook niet zonder muziek in de oren de deur uit? Grote kans dat je ze inmiddels wel toe zijn aan een poetsbeurt. Zó kun je je oordopjes schoonmaken.

Of je nou die hippe AirPods gebruikt of de ‘gewone’ oordopjes: beide zijn een verzamelplaats voor viezigheid. Make-up en oorsmeer doen niet veel goeds voor het witte design van de oordopjes. Bovendien zorgt het vuil er ook nog eens voor dat je het geluid niet optimaal hoort. Kortom: werk aan de winkel.

Microfiber doekje

Gelukkig is het schoonmaken van oordopjes geen ingewikkelde klus. Begin met een droog katoenen doekje om het oppervlakkige vuil weg te vegen. Een microfiber doekje is ideaal en tevens ook handig om je telefoon- en laptopscherm mee te boenen.

Wattenstaafjes

Met een wattenstaafje kun je het hardnekkige vuil verwijderen. Iets stevigers nodig? Maak dan gebruik van een oude tandenborstel. Om oordopjes schoon te houden, zijn schone oren belangrijk. Artsen vinden wattenstaafjes in de gehoorgang duwen echter geen goed idee. Je kunt wel een wattenstaafje gebruik om de oorschelp goed schoon te maken.

Nooit in water

Belangrijk: ook al zijn je oordopjes waterproof, leg ze nooit in water. Gebruik ook niet een scherp object als een tandenstoker om de dopjes schoon te maken. Hiermee kun je de oordopjes beschadigen of vuil juist dieper wegduwen.

