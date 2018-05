Met deze simpele oplossing blijven muggen écht weg uit je slaapkamer

Er zijn maar weinig dingen waar écht niemand fan van is, maar als we muggen in een categorie moeten plaatsen, zou dat toch wel deze categorie zijn. Want laten we eerlijk zijn, muggen zorgen alleen maar voor overlast. Gezoem, muggenbulten, jeuk… Maar er is gelukkig een manier om van deze beestjes af te komen.

Dierenliefhebber of niet, wanneer je in bed ligt en een mug boven je hoofd hoort zoemen, slaat de paniek een beetje toe. Je weet op dat moment dat de kans groot is dat je de volgende ochtend onder de muggenbulten wakker wordt. Wil je voor altijd (oké, voor 99% van de tijd) van je muggenbulten af zijn? Libelle’s Chanan ontdekte dé oplossing die ze niet voor zich wilde houden.

Apparaatje

Je kunt vaak smeren wat je wil, maar als de mug wil prikken, dan prikt-ie toch wel. Daarom is het beter om te zorgen dat de muggen je kamer helemaal niet in komen. Hoe? Met de muggenstekker. Je zou denken dat iedereen dit apparaatje wel kent, maar na een snelle rondvraag op de redactie blijkt dat niet het geval te zijn. Zonde! Chanan was namelijk áltijd degene die geprikt werd en heeft nu nergens meer last van. Het toverwoord: de muggenstekker.

Geurloos

De muggenstekker is te koop bij verschillende drogisterijen en bestaat uit de stekker en een flesje met de vloeistof die je daar in klikt. Vervolgens zet je de stekker aan en zorgt de verdamper ervoor dat de stof zich zal verspreiden. Twee uur voor het slapen zet je de stekker aan en vervolgens is er de hele nacht geen mug meer in je slaapkamer te bekennen. De stekker verspreidt geen geur, dus je wordt niet wakker in een bad van citronella. Reuze eenvoudig, een reuze aanrader.

