Op dít eiland kun je de hele dag met puppy's knuffelen

Een tropisch eiland dat overspoeld is met puppy’s? Klinkt als een droom, maar dat is het niet. Op de Providenciales kun je naar hartenlust knuffelen met fluffy viervoeters.

Het idee is afkomstig van hondenasiel Potcake Place. Het asiel wil het aantal rondzwervende honden op het eiland drastisch verminderen. Daarom nodigen ze toeristen uit om met hun puppy’s te knuffelen. Natuurlijk in de hoop dat eenmaal met zo’n pup in je armen je geen ‘nee’ meer kunt zeggen en het dier adopteert.

Advertentie

Knuffelgrage toeristen

De vrijwilligers van het asiel nemen de honden de hele dag mee op stap tot ze een geschikt gezin hebben gevonden. Dierenartsen zorgen ervoor dat de honden alle vaccinaties en behandelingen krijgen die ze nodig hebben. Om de honden sociaal te maken, zijn knuffelgrage toeristen meer dan welkom. Omdat het asiel alleen kan bestaan dankzij donatiegeld, zijn er een hoop vrijwilligers nodig.

Geen ruimte voor een hond thuis? Je kunt je ook aanmelden als koerier. Dat houdt in dat je het beestje vergezelt op weg naar zijn nieuwe thuis. Vakantie 2020: Providenciales, wij komen eraan!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock