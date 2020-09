7x zó kun je gemakkelijk op je energierekening besparen

Wil jij graag wat meer op de kleintjes gaan letten? Dan is je energierekening één van de dingen waar je het makkelijkst op kunt besparen.

Deze zeven tips geven je een duwtje in de goede richting!

Je staat er waarschijnlijk niet echt bij stil, maar wist je dat gloeilampen ontzettend veel stroom verbruiken? Als je dus graag wilt besparen op je energierekening, dan kun je je gloeilampen maar beter vervangen door led-lampen. Deze verwisseling kan je zo’n € 100,- per jaar schelen. Led-lampen zijn weliswaar duurder qua aanschafprijs, maar qua verbruik zijn ze maar liefst 85% zuiniger dan een gloeilamp. Daarnaast gaat led-verlichting ook nog eens negen keer langer mee.

2. Geef je muren een andere kleur

Deze tip klinkt misschien een beetje gek, maar het is wetenschappelijk bewezen. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat mensen zich lichamelijk warmer voelen door de kleur olijfgroen. Deze tint zou de perceptie van de lichaamstemperatuur met maar liefst twee tot drie graden Celsius verhogen. Als jij een echte koukleum bent dan kan het geen kwaad om deze tip eens te proberen!

3. Ontdooi je vriezer regelmatig

Iets waar je ook aardig wat centjes mee kunt besparen, is door regelmatig je vriezer te ontdooien. Een ijslaagje van een paar millimeter betekent al 10 procent meer stroomverbruik. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te dicht tegen de muur staat, daardoor kan de warmte niet goed weg en zal de vriezer warmer worden, en dus ook meer energie verbruiken.

4. Gebruik een thermoskan

Ben jij een ontzettende theeleut? Probeer op je energierekening te besparen door niet voor elk nieuw kopje je waterkoker aan te zetten, maar het water in plaats daarvan in een thermoskan te gieten. Zo blijft het gekookte water lekker lang heet en bespaar jij op stroom.

5. Handige kook- en opwarmtip

Omdat het de kleine dingen zijn die samen ook een groot verschil kunnen maken, is het ook handig om op de volgende dingen te letten. Gebruik een kleine pan alleen op een kleine pit. Probeer ook zo vaak mogelijk een deksel op een pan te gebruiken, dit scheelt warmteverlies. Heb je restjes die moeten worden opgewarmd? Doe dit dan in de magnetron. Dit gaat sneller en is energiezuiniger dan op het fornuis of in de oven.

6. Zet apparaten uit en laat ze niet op stand-by staan

Iets wat ook heel erg kan schelen, is al je apparaten in huis goed uitzetten in plaats van op stand-by laten staan. Zelfs als je je apparaten niet gebruikt, maar ze wel op stand-by staan verbruiken ze namelijk stroom. Door alles uit te zetten kun je gemakkelijk € 100,- per jaar besparen op je energierekening.

7. Vervang je computer door een laptop

Heb jij thuis nog een desktop computer met lcd-monitor staan? Vervang deze dan door een laptop. Een laptop is maar liefst 70% zuiniger in het energieverbruik dan een gewone computer. En wist je dat het energieverbruik van een tablet nog vijf keer lager is dan dat van een laptop?

Op deze manier kun je besparen op je vaste lasten:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het Jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Porterenee, Prima UK, Nibud. Beeld: iStock