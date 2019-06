Op vakantie? In déze landen mag je geen druppel drinken als je gaat rijden

In Nederland geldt een alcoholpromillage van 0,5 als maximum, maar dit is lang niet overal in Europa hetzelfde. In sommige landen geldt zelfs een zerotolerancebeleid. Voordat je na een wijntje op vakantie de auto instapt, is het dan ook slim om eerst even het toegestane alcoholpromillage te checken.

Het AD maakte een handig overzicht van verschillende landen en hun toegestane alcoholpromillage.

Advertentie

Landen waar je helemaal niks mag drinken als je gaat rijden:

Azerbeidzjan – 0.0%

Tsjechië – 0.0%

Hongarije – 0.0%

Kazachstan – 0.0%

Roemenië – 0.0%

Slowakije – 0.0%

Landen waar een alcoholpromillage van 0.02% geldt:

Estland – 0.02%

Monaco – 0.02%

Noorwegen – 0.02%

Polen -0.02%

Zweden – 0.02%

Oekraïne – 0.02%

Landen waar een alcoholpromillage van 0.03% geldt:

Wit-Rusland – 0.03%

Bosnië en Herzegovina – 0.03%

Georgië – 0.03%

Moldavië – 0.03%

Montenegro – 0.03%

Servië – 0.03%

Enige land waar een alcoholpromillage van 0.04% geldt:

Litouwen – 0.04%

Landen waar een alcoholpromillage van 0.05% geldt:

Andorra – 0.05%

Oostenrijk – 0.05%

België – 0.05%

Bulgarije – 0.05%

Kroatië – 0.05%

Cyprus – 0.05%

Denemarken – 0.05%

Finland – 0.05%

Frankrijk – 0.05%

Duitsland- 0.05%

Griekenland – 0.05%

IJsland – 0.05%

Ierland – 0.05%

Italië – 0.05%

Litouwen – 0.05%

Liechtenstein – 0.05%

Luxemburg – 0.05%

Nederland – 0.05%

Macedonië – 0.05%

Portugal -0.05%

San Marino – 0.05%

Slovenië – 0.05%

Spanje – 0.05%

Zwitserland – 0.05%

Schotland – 0.05%

Landen waar een alcoholpromillage van 0.08% geldt:

Armenië – 0.08%

Malta – 0.08%

Groot-Brittannië – 0.08%

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock